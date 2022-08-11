Лонгйир, Норвегия, 11 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. За пределами Шпицбергена горит экспедиционное судно, и десятки людей нуждаются в эвакуации. Этот сценарий учений «Катастрофа в реальном времени» проводится сетью безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям в Арктике и Северной Атлантике (ARCSAR). Учения пройдут в период с 28 августа по 1 сентября. Об этом сообщает интернет-издательство High North News.

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Экспедиционное судно M/S Quest будет выполнять роль судна, терпящего бедствие на архипелаге Шпицберген. Судно отправится вдоль западной стороны архипелага с 50 пассажирами и экипажем из 25 человек.

«Учения начнутся на пляже, где будут отрабатываться ограниченные чрезвычайные ситуации, такие, как оказание первой помощи пострадавшим. Затем учения перейдут в имитацию крупного пожара и полного отключения электроэнергии на судне с последующей массовой эвакуацией», — рассказал Кевин Фитцгиббон, руководитель исследовательского центра при Мюнстерском технологическом университете в Корке, Ирландия.

Учения на Шпицбергене будут проходить под руководством береговой охраной Исландии, в то время как флот и ВВС Норвегии будут отвечать за эвакуацию с помощью корабля и вертолёта SAR Queen.

РанееИА REGNUM сообщало, что ученый из Абердина (Шотландия) отправился в канадскую Арктику, чтобы выяснить, есть ли вода или жизнь на спутнике Юпитера.

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