Баку, 11 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Извержение грязевого вулкана Локбатан, расположенного возле Баку, которое произошло 11 августа, длилось четыре минуты. Об этом агентству Report сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

Апшеронский архипелаг

«Извержение с грязью началось на глубине трёх км. Зафиксировано только одно извержение», — рассказал Йетирмишли.

Он отметил, что в этот раз извержение было несильным. Сейсмолог также сообщил, что Локбатан является самым активным на территории Апшеронского полуострова.

Стоит отметить, что извержение Локбатан было видно с территории Баку. Очевидцы сообщили, что оно сопровождалось гулом.