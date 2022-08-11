Лидер либералов вновь стал на защиту шведских демократов
Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. 11 августа лидер Либералов Йохан Персон подвергся давлению со стороны журналистов радиостанции SR, которые решили «немного попытать» лидера партии в преддверии выборов в риксдаг Швеции и услышать ответ на вопрос, как Либералы намерены строить отношения со Шведскими демократами внутри правой правительственной альтернативы.
Какую роль Шведские демократы могут сыграть для правого правительства с точки зрения идеологии, Персон называть не захотел.
«Простой факт состоит в том, что они вносят свою лепту, поскольку они хотят смены правительства. Им ясно, что Швеции нужно новое правительство. У нас восемь лет Социал-демократы у власти, и они не решают проблемы страны», — заявил Персон.
Напомним, что двумя болезненными вопросами для Либералов являются нахождение в правой правительственной альтернативе, поскольку еще в 2018 году они входили в левый блок, а также отношение к сотрудничеству со Шведскими демократами.