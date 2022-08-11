Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. 11 августа лидер Либералов Йохан Персон подвергся давлению со стороны журналистов радиостанции SR, которые решили «немного попытать» лидера партии в преддверии выборов в риксдаг Швеции и услышать ответ на вопрос, как Либералы намерены строить отношения со Шведскими демократами внутри правой правительственной альтернативы.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

Какую роль Шведские демократы могут сыграть для правого правительства с точки зрения идеологии, Персон называть не захотел.

«Простой факт состоит в том, что они вносят свою лепту, поскольку они хотят смены правительства. Им ясно, что Швеции нужно новое правительство. У нас восемь лет Социал-демократы у власти, и они не решают проблемы страны», — заявил Персон.

Напомним, что двумя болезненными вопросами для Либералов являются нахождение в правой правительственной альтернативе, поскольку еще в 2018 году они входили в левый блок, а также отношение к сотрудничеству со Шведскими демократами.