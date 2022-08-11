Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган признался, что не планирует выпускать новые проекты во вселенной шоу. Об этом 11 августа сообщило издание Deadline.

Допрос Цитата из х/ф «Во все тяжкие». Реж. Винс Гиллиган. 2008-2013. США

«Вы не можете продолжать ставить все свои деньги на красное 21. Нас, вероятно, подтолкнули к спин-оффу «Во все тяжкие», но я очень доволен результатами. Затем я сделал El Camino и тоже очень горжусь им. Но мне кажется, что вы должны знать, когда покинуть вечеринку — вы ведь не хотите быть парнем с абажуром на голове. У меня сейчас нет планов делать что-то ещё в этой вселенной. Знаю, что, по-видимому, я дал тот же ответ в конце «Во все тяжкие"», — рассказал Гиллиган. В то же время недавно стало известно о том, что сценарист работает над новым шоу, которое никак не будет связано с «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Винс Гиллиган хотел выпустить игру по сериалу «Во все тяжкие» в стиле GTA. Сценарист отметил, что пока что все попытки по созданию игры не увенчались успехом, однако он не исключает её выхода позднее.

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