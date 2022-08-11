Вашингтон, 11 августа 2022, 13:07 — REGNUM Автор «Во все тяжкие» Винс Гиллиган признался, что не планирует выпускать новые проекты во вселенной шоу. Об этом 11 августа сообщило издание Deadline.
«Вы не можете продолжать ставить все свои деньги на красное 21. Нас, вероятно, подтолкнули к спин-оффу «Во все тяжкие», но я очень доволен результатами. Затем я сделал El Camino и тоже очень горжусь им. Но мне кажется, что вы должны знать, когда покинуть вечеринку — вы ведь не хотите быть парнем с абажуром на голове. У меня сейчас нет планов делать что-то ещё в этой вселенной. Знаю, что, по-видимому, я дал тот же ответ в конце «Во все тяжкие"», — рассказал Гиллиган. В то же время недавно стало известно о том, что сценарист работает над новым шоу, которое никак не будет связано с «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Винс Гиллиган хотел выпустить игру по сериалу «Во все тяжкие» в стиле GTA. Сценарист отметил, что пока что все попытки по созданию игры не увенчались успехом, однако он не исключает её выхода позднее.
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