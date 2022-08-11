Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию в Швеции ближайшей зимой могут быть в два раза выше, чем в прошлом году. В этой связи генеральный директор Национального института экономических исследований (Konjunkturinstitutet) Альбин Кайнелайнен предостерегает политиков от чрезмерного усердия с различными компенсациями. Об этом он заявил 11 августа в интервью новостной службе TT

Anders Sikvall Флаг Швеции

Прежде всего, речь идет о временных скидках на электроэнергию для домохозяйств. Это происходит, когда власти частично оплачивают счета граждан за свет.

«Некоторым домохозяйствам может быть трудно оплачивать свои расходы на электроэнергию, и этим нужно управлять, но политикам следует проявлять осторожность, влияя на формирование цен на различных рынках», — сказал Кайнелайен.

По словам Кайнеланена, существует также риск привыкания домохозяйств к субсидируемым ценам на электроэнергию. Если меры все же будут введены, он считает, что они должны быть максимально адресными и краткосрочными.