Будапешт, 11 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На территории Венгрии начал действовать запрет на экспортные поставки дров. Об этом сообщил глава минсельхоза страны Иштван Надь.

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«Запрещается вывозить дрова из страны», — написал он в социальной сети.

По словам министра, ограничения введены из-за энергетического кризиса, который вызвали боевые действия на Украине и санкции Евросоюза против России.

«Правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, в случае необходимости может его ограничить или воспользоваться преимущественным правом покупки», — прокомментировал Надь.

Ранее в Венгрии приняли меры по увеличению лесозаготовок.