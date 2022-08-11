Рига, 11 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Национальный парламент Латвии в четверг, 11 августа, принял официальное заявление, в котором назвал Россию государством, «поддерживающим терроризм», и обвинил в якобы насилии по отношению к мирному населению Украины. Об этом 11 августа сообщает латвийский портал press. lv

Флаг Латвии

В заявлении латвийского парламента подчеркивается, что Россия якобы «целенаправленно использует страдания и запугивание как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию».

Также парламент Латвии в своем заявлении «осуждает военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемое при поддержке и участии белорусского режима».

Помимо этого, Латвия призвала названное в заявлении «евроатлантическим» западное сообщество и партнеров безотлагательно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью помешать российской армии «продолжать военные действия на Украине».

Кроме того, в своём заявлении парламентарии страны также призвали увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Киева и поддержать инициативы по осуждению военных действий России и привлечению виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, ввести равноценные санкции против Белоруссии как сторонника военной агрессии России.

Также в заявлении содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Отметим, ранее заявление «О точечных военных ударах России по украинскому гражданскому населению и общественному пространству» также было принято парламентской комиссией по иностранным делам.