* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 11 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер прекратились боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, бой начался в полдень 10 августа и продолжался примерно до 19:30. В результате боя около 25 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, ещё несколько получили ранения.

Пока нет сведений о потерях сил Фронта сопротивления в результате этих столкновений.

Согласно источникам, большая часть сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибла в результате ракетных ударов сил Национального фронта сопротивления. Сообщается, что в этих атаках использовалась установка БМ-1.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт национального сопротивления пока официально ничего не сообщили по этому поводу.

Ранее поступали сообщения о ракетных ударах сил Фронта сопротивления по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Поджава уезда Дара провинции Панджшер.