Стокгольм, 11 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Швеция обогнала Францию как крупнейшего экспортера энергии в ЕС в первой половине 2022 года. Об этом 11 августа сообщает агентство Reuters.

Pixabay.com Флаг Швеции

Ограниченная доступность французских атомных электростанций привела к тому, что чистый экспорт энергии из страны сократился вдвое по сравнению с прошлым годом, а импорт увеличился.

«То, что Швеция поднялась на первое место по импорту, больше связано с тем, что Франция в начале этого года перешла от нетто-экспортера к состоянию нетто-импортёра», — заявили агентству в аналитической компании Enappsys.

В этом году Швеция экспортировала 16 тераватт-часов, из которых объемы в основном поступает за счет ядерной, гидро‑ и ветровой энергии, а также биогаза. На втором месте стоит Германия с ее 15,4 тераватт-часами. Она удвоила экспорт энергии в этом году по сравнению с первой половиной 2021 года.