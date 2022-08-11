Москва, 11 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Об этом 11 августа заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Russianhighways.ru Скоростная автодорога М-11

«Мы разработали опорную сеть, собрали в неё 138 тыс. километров автомобильных дорог, из которых 64 тыс. — это все федеральные автомобильные дороги, и 74 тыс. километров автомобильных дорог — дороги субъектов, которые обеспечивают движением все точки транспортного спроса РФ, закрывают все нужды экономики и обеспечивают все социальные вопросы, связанные с передвижением граждан», — заявил Новиков.

«Нам поставлена задача, и она предусмотрена при реализации пятилетнего плана, довести 85% в нормативное состояние эти 138 тыс. километров этих дорог», — указал он.

Кроме того, в рамках пятилетнего плана планируется реализовывать два транспортных коридора: «Запад — Восток» протяжённостью более 9 тыс. километров, и «Север — Юг» протяжённостью более 4 тыс. километров.