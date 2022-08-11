Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Если первые несколько пакетов антироссийских санкций не ударял по национальной экономике Евросоюза, то сейчас станы ЕС и США пустились во все тяжкие. Запретить можно еще многое, были бы желание и фантазия. Такое мнение высказал 11 августа корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

По его словам, если на первом этапе санкций можно было прогнозировать пределы ограничений, такие как: «не закроют то, что ударяет по своей национальной экономике», «не остановится торговля товарами, связанными с гуманитарными проблемами», например, лекарствами. То сейчас, похоже, «все пустились во все тяжкие».

«Во-первых, кажется, опускается железный занавес: сначала пандемия, потом запрет полетов, теперь будет обсуждаться вопрос о запрете шенгенских виз для россиян. Ездят и так весьма немного, соответственно, скоро средний класс на запад не поедет. Во-вторых, полагаю, всё же дело до лекарств должно дойти в более или менее обозримой перспективе, когда степень ожесточения достигнет нужного градуса. В-третьих, мы, кажется, тоже в долгу не остаемся: поставки газа снижаются, что будет зимой — неочевидно. Вот тогда-то, вероятно, экономическая война выйдет на новый уровень», — сказал эксперт.

Крайняя точка более или менее понятна, считает Александр Лякин, России будут готовы продать только то, что стране по большому счету не нужно. Постараются заблокировать покупки всего, кроме сырья, без которого обходиться дорого, — газ, нефть, пеньку, лес круглый, хотя, как заметил эксперт, экспорт леса власти России уже запретили сами.

«Если учесть, что у нас в этом году сальдо счета текущих операций ожидается с профицитом в 250 млрд долларов США, то зачем нам продавать ликвидные товары в страны, у которых ничего не купить?» — задался вопросом собеседник агентства.

Говоря о плюсах-минусах антироссийских санкций, эксперт отметил, что «минусов» несопоставимо больше, чем «плюсов», причем для всех, как для России, так и для Евросоюза и США.

«Если можно считать это плюсом — появился мощный стимул что-нибудь делать самим. Это конечно неплохо, но этого можно было бы добиться более понятными и дешевыми способами: налоги, субсидии, кредиты, госзаказы и так далее», — уточнил Лякин.

По поводу того, насколько сильно скажутся санкции, то, по мнению эксперта на экономике, в целом не особенно, так как всё значимое что могли запретить — запретили. То, чего еще не успели, связано либо с имиджевыми потерями, либо с экономическими потерями для инициаторов запретов.

«Для граждан — очень по разному. Если у нас только 9% населения когда-то было за границей, из них половина в Турции и Египте, то, соответственно, на оставшихся 4,5% скажется, на остальных не сильно. Любые ограничения приведут к тому, что товар, попавший под ограничения, будет дороже — мы это уже, как мне кажется, выучили», — резюмировал доктор экономических наук.