Москва, 11 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Создание новой международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС выглядит еще очень нереалистично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил профессор департамента мировой экономики, факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алексей Портанский.

(сс) www slоn pics Флаги стран БРИКС

«Это очень далекая перспектива. Что значит создать новую корзину резервных валют на основе других? Прежде всего все эти валюты должны быть устойчивыми. Объемы торговли, которые производятся с помощью этих валют, должны быть значительными. Всем этим критериям отвечает доллар, евро, иена и так далее. Чтобы достичь таких результатов, эти валюты шли к этому достаточно долго. Соответственно, экономика страны должна быть высокоразвитой, что является залогом крепкой валюты, — сказал Портанский. — У стран БРИКС, практически у всех, основная торговля обращена вовне. И поэтому в экономике любой страны БРИКС доллар продолжает играть очень серьезную роль».

Поэтому, как полагает Портанский, говорить о том, что на основе валют БРИКС можно создать новую международную резервную валюту, с точки зрения экономики, «не совсем серьезно».

«Может быть, в перспективе это получится, но обозримом будущем нет. Я лично в такой сценарий не верю», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что новая резервная валюта стран БРИКС вместо доллара необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчётов между дружественными странами.