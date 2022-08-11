Мехико, 11 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи предоставило Мексике 804 тыс. доз детской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Сообщается, что церемония передачи состоялась 10 августа в Мехико.

В мероприятии приняли участие посол Южной Кореи Со Чжон Ин, замминистра иностранных дел Мексики Кармен Морено Тоскано и посол Мексики в Южной Кореи Бруно Фигероа.

Известно, что договорённость о поставках вакцины была достигнута в июле в ходе встречи министров иностранных дел двух стран.

Первая партия из 288 тыс. доз была доставлена 3 августа, оставшиеся 516 тыс. доз — 10 августа.

Напомним, что в 2021 году Южная Корея поставила в Мексику препарат для лечения рака у детей.