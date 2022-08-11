Казань, 11 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За первое полугодие в Татарии объемы продаж алкогольной продукции выросли на 6% (до 2,75 млн декалитров) по сравнению с этим же периодом 2021 года. Это стало рекордным показателем с 2013 года, передает «Коммерсантъ».

Goodfon.ru Алкоголь

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Эксперты считают, что потребление алкоголя возросло на фоне «психологического кризиса», который усилился в связи с ситуацией на Украине.

По данным Госалкогольинспекции, в январе-июне 2022 года в Татарии реализовали 2,75 млн декалитров алкогольной продукции. Это на 6% больше, чем за первые шесть месяцев в прошлом году (2,61 млн декалитров).

Минимальные продажи алкоголя в республике регистрировали в 2015 году (2,57 млн декалитров).

ИА REGNUM напоминает, в конце июня Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на снижение нагрузки на бизнес при получении лицензии на алкоголь.

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