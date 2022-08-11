Уфа, 11 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Проверку соблюдения правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами организовали в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

Сообщается, что проверки проводят сотрудники региональной прокуратуры совместно с коллегами из УГИБДД МВД по региону, а также Западно-Уральского управления Ространснадзора.

Отмечается, что специалисты проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимых разрешительных документов на осуществление пассажирских перевозок и исполнение других требований.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут разработать программу по повышению безопасности на дорогах.