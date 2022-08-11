В Башкирии сообщили о массовых проверках пассажирских автобусов
Уфа, 11 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Проверку соблюдения правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами организовали в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Инспектор ГИБДД
Сообщается, что проверки проводят сотрудники региональной прокуратуры совместно с коллегами из УГИБДД МВД по региону, а также Западно-Уральского управления Ространснадзора.
Отмечается, что специалисты проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимых разрешительных документов на осуществление пассажирских перевозок и исполнение других требований.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут разработать программу по повышению безопасности на дорогах.