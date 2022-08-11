Магнитогорск, Челябинская область, 11 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области выявлены ещё семеро граждан, пострадавших от деятельности риелтора, осуждённого в мае. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В целом они лишились трёх миллионов рублей. Злоумышленник, осуществляя риэлторские услуги, подыскивал людей, имеющих большие долги за услуги ЖКХ, находящихся в тяжёлом материальном положении. Затем он убеждал их продать квартиру и купить жильё с ремонтом и без долгов, а когда они соглашались, то брал с них доверенность на право продажи и расписку о получении денег от продажи. При этом фактически граждане не получали денег.

В мае 61-летний мужчина был осуждён на пять лет за мошенничество. Теперь в отношении него возбудили новые уголовные дела.

Добавим, мошенничество с квартирами является одним из распространённых видов преступлений в России. Более того, с 2015 года их количество серьёзно выросло.

Несколько таких случаев было за последние годы и в Магнитогорске. Выявленных причастных к их совершению уже осудили к разным срокам заключения.