Мадрид, 11 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Ситуация с нехваткой воды, с которой столкнулась Испания, не фиксировалась с середины 2000-х годов. Об этом агентству EFE заявил государственный секретарь по вопросам окружающей среды Уго Моран.

Без воды

«Мы переживаем такую ситуацию нехватки воды, какой не было в нашей стране уже 15 лет», — сказал Моран.

По его словам, система ирригации должна адаптироваться к новым реалиям с нехваткой воды.

Ранее стало известно, андалузские фермеры сворачивают свои плантации из-за нехватки воды для орошения.