Канберра, 11 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Лидер федеральной оппозиции в Австралии Питер Даттон признал, что оговорился, когда назвал Тайвань «независимой страной», комментируя визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом 11 августа он заявил в эфире радиостанции Radio National.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

На вопрос, не оговорился ли он, Даттон заявил следующее: «Да, я оговорился», и сразу же отметил, что он ясно дал понять о «сохранении статус-кво».

«Я не поддерживаю независимость или отделение Тайваня, и я уважаю позицию Китая», — сказал он, добавив, что не хочет конфликта в регионе с участием 26-миллионной Австралии, живущей под мирным небом над головой.

Даттон сказал, что «Коалиция» «решительно поддерживает» позицию правительства Австралии в отношении Китая, и хотя оппозиция хочет, чтобы восторжествовал мир, австралийские политики «должны быть откровенными», поскольку официальный Пекин ясно дал понять, что намерен воссоединиться с Тайванем даже путем применения военной силы.