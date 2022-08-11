Белгород, 11 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Свыше двух миллионов тонн зерна намолотили аграрии Белгородской области к 11 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка урожая

Ранние зерновые культуры убраны с площади 397 тысяч га, что составляет 56% от намеченного плана. Убрано 76% посевных площадей озимой пшеницы и 63% ячменя. Яровая пшеница обмолочена на площади 11 тысяч га, или 18% от намеченного. Валовой сбор зерна составил 2,186 млн тонн.

Средняя урожайность культур выше значений 2021 года.