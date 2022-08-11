Липецк, 11 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Липецкой области 11 августа выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом — на 7 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы за сутки 11 человек. Всего зарегистрировано 154 тыс. 660 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 923 человека выписаны, в том числе 21 — за последние сутки.

За весь период скончались 3812 человек. Подтвержден один новый летальный случай.