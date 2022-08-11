Томск, 11 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. 29 заболевших госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 134 233.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 132 124 пациента, в том числе 53 за сутки. Жертвами коронавируса в регионе стали 877 человек.