Пекин, 11 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Китай обогнал США в качестве мирового лидера по объему научных исследований, включая высокоимпактные, как следует из доклада, опубликованного Национальным институтом научно-технической политики Японии. Об этом 11 августа пишет газета Guardian.

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В докладе отмечается, что Китай в настоящее время ежегодно публикует наибольшее количество научных работ, за ним следуют США и Германия. Эти данные основаны на средних годовых показателях за период с 2018 по 2020 год.

Также из доклада следует, что китайские исследования составляют 27,2% от 1% наиболее часто цитируемых работ в мире. Количество цитирований научной работы является общепринятым критерием в академической среде. Чем больше исследование цитируется в последующих трудах других исследователей, тем выше его цитируемость и, следовательно, влияние.

На США пришлось 24,9% от 1% наиболее цитируемых научных исследований, а Великобритания заняла третье место с 5,5%.

Китай публиковал в среднем 407 181 научную работу в год, опережая США с их 293 434 статьями. Китайские публикации составили 23,4% от мирового объема научных исследований.

На долю Китая приходится большая часть исследований в области материаловедения, химии, инженерии и математики, в то время как американские ученые оказались более плодовиты в области клинической медицины, биологических наук и физики.

Вывод о высоком влиянии китайских научных трудов соответствует данным исследования, опубликованного ранее в 2022 году, которое показало, что в 2019 году Китай обогнал США в рейтинге цитируемости, а в 2015 году обошел Европейский союз.

«Китай является одной из ведущих стран мира как по количеству, так и по качеству научных работ, — сказал агентству Nikkei Asia Синити Куроки из японского агентства по науке и технологиям. — Чтобы стать настоящим мировым лидером, ему необходимо и дальше производить признанные на международном уровне исследования».