Москва, 11 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. На российских дорогах снизилось число смертей, заявил глава Росавтодора Роман Новиков.

Дорога

Он рассказал, что число автомобилей на дорогах выросло. С 2017 года их стало больше на 4 миллиона, общее количество в 2021 году составило 60 миллионов автомобилей. Также увеличился трафик движения.

«В то же время показатели смертности по итогам этого истёкшего полугодия снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Новиков.