Канберра, 11 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Сенатор Австралии от Либеральной партии Джим Молан призвал Национальный пресс-клуб страны, главную площадку для проведения пресс-конференций на континенте, отказывать членам правительства Китая в дальнейших приглашениях выступать перед австралийскими СМИ. Об этом 11 августа написала британская The Guardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Молан, бывший генерал-майор Сид обороны Австралии, обвинил китайского посла Сяо Цяня, который дал пресс-конференцию 10 августа, в «прямой угрозе насилия» и призвал Национальный пресс-клуб Австралии не принимать у себя в дальнейшем китайских официальных лиц.

«Его плохо завуалированная агрессия, уклонение и перекладывание вины — это, к сожалению, то, что мы привыкли ожидать от все более воинственного режима Коммунистической партии Китая», — написал Молан в письме, которое он опубликовал 11 августа.

Молан назвал выступление посла Китая «позорным обращением» и призвал пресс-клуб «воздерживаться в будущем от предоставления КПК платформы для распространения ее лжи и дезинформации, а также для осуществления ее злых планов».