Воронеж, 11 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализирован 41 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11 августа выявлено 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 67 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 395 тыс. 435 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 383 тыс. 766 пациентов, в том числе 61 — за последние сутки.

Всего скончались 8365 человек. Подтвержден один новый летальный случай.