Пермь, 11 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 375 заражений коронавирусом. Это на 95 случаев больше, чем днём ранее, сообщат 11 августа оперштаб.

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Новые факты отмечены в 19 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Пермском, Верещагинском, Бардымском, Суксунском, Кунгурском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Октябрьском, Очерском, Березовском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 376 341 носитель коронавируса.

За последние сутки в ковидные отделения госпитализированы 24 пациента с коронавирусной инфекцией. В связи с выздоровлением выписаны из клиник 189 пермяков.

В краевом минздраве подчеркнули, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 310 063 комплекта вакцины от COVID-19.