Екатеринбург, 11 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Вынесен приговор по уголовному делу о нападении на представителя власти. Мужчина пытался избежать задержания, напав на полицейского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент произошёл в ноябре 2021 года в служебном кабинете отдела полиции Екатеринбурга. Свердловчанин, пытаясь препятствовать задержанию, вооружился ножницами и нанёс сотруднику полиции множество ударов в шею, голову и туловище. Несмотря на многочисленные травмы, правоохранитель выжил. В момент совершения преступления уралец находился в состоянии наркотического опьянения.

Свердловский областной суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2022 года в Свердловской области зарегистрированы 2080 преступлений особой тяжести. Это на 36 больше, чем за аналогичный период прошлого года.