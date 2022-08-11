Москва, 11 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Госдуме в ответ на решение латвийского парламента объявить Россию «государством, поддерживающим терроризм» напомнили властям Латвии о вкладе российской стороны в экономику республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

»…тогда придётся признать Латвию страной прогрессирующего безумия», — отметила в своём-телеграм канале член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди»).

Депутат добавила, что «спонсоры терроризма» вкладывали в Латвию по 1,3 млрд. долларов ежегодно ещё со времён существования СССР и построили абсолютно все знаковые предприятия страны.

«Не говоря уже колоссальных вливаниях своих средств в туристическую инфраструктуру современной Латвии и о крайне привилегированном положении прибалтийских «мучеников» сначала в составе СССР, а потом при налаживании отношений с Россией», — пояснила Чемерис.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Кроме того, латвийский парламент в своем заявлении призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.