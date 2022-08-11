Канберра, 11 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 87 человек. Об этом 11 августа написала газета TheGuardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, — 36. Более 5 500 человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

29 смертей приходятся на самый населенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там за сутки было выявлено еще свыше 10,5 тыс. зараженных вирусом. Свыше 2,2 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

11 летальных исходов приходятся на Квинсленд, где за сутки было выявлено свыше 3,3 тыс. новых зараженных.

В Западной Австралии за сутки скончались семь человек. По одной смерти от COVID-19 приходится на Северную территорию, Австралийскую столичную территорию, Тасманию и Южную Австралию.