Новосибирск, 11 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет участвовать в открытии мемориальной доски погибшему в ходе спецоперации ефрейтору Камилю Хабибназарову в школе № 23. Мероприятие запланировано на 6 сентября.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«С матерью военного уже определено время и место установки мемориальной доски, — сказал Локоть во время пресс-конференции 11 августа. — Она появится в школе, где учился Камиль Хабибназаров. Я планирую участвовать в этом мероприятии».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Анатолий Локоть принёс извинения матери Камиля Хабибназарова, которой отказали в установке мемориальной доски на фасаде школы. Глава города после возникшего резонанса заявил, что доска будет установлена.

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