Канберра, 11 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Заработная плата учителей в Австралии может вырасти до 130 000 австралийских долларов (92 тыс. долларов США) в год, что станет ответом федеральных и местных властей на быстро растущий дефицит кадров в образовании. Об этом 11 августа сообщил телеканал NineNews.

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Новый план был разработан после ряда забастовок педагогов, устроенных в последние месяцы по всей Австралии, когда учителя не приходили на работу, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Министры образования со всей Австралии встретятся 12 августа, чтобы обсудить планы по укреплению кадрового потенциала в области образования, включая удержание нынешних учителей и привлечение новых.

Среди отмеченных идей — увеличение зарплат до 130 000 австралийских долларов в год и снижение платы за обучение в университете, чтобы сделать профессию более доступной.