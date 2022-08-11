Уфа, 11 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нарушений при закупке лекарств для детей-инвалидов возбуждено в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Рикард Кэнелс. Больной ребенок

Сообщается, что на основании решений врачебных комиссий медучреждений Башкирии и вступивших в законную силу решений судов детям-инвалидам, которые страдают заболеванием «сахарный диабет 1 типа», был назначен «Инсулин аспарт» с торговым наименованием «Фиасп», а также медицинские изделия, в том числе системы для непрерывного мониторинга глюкозы.

Согласно законодательству Российской Федерации, обязанность по бесплатному обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями детей-инвалидов лежит на органах государственной власти регионов России.

По версии следствия, в нарушение требований закона сотрудники министерства здравоохранения Башкирии не осуществили закупку в нужном количестве этого лекарства и медицинских изделий, в результате некоторые дети-инвалиды длительное время не были им обеспечены на постоянной основе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Расследование дела продолжается.