Вашингтон, , 13:06 — REGNUM В Сеть выложили тизер картины «Целиком и полностью» режиссёра Луки Гуаданьино. Об этом 11 августа сообщил портал Film.ru.

В опубликованном ролике зрителям показывают главных героев ленты — Марен (Тейлор Расселл) и Ли (Тимоти Шаламе), пытающихся бороться с собственным каннибализмом. Мировая премьера фильм намечена на 2 сентября 2022 года.

Тимоти Шаламе в фильме «Целиком и полностью» режиссёра Луки Гуаданьино Цитата из тизера

Напомним, хоррор «Целиком и полностью» является экранизацией одноимённого романа Камиллы ДеАнджеллис. Фильм участвует в конкурсе Венецианского кинофестиваля 2022.

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