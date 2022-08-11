Канберра, 11 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. На прошлой и текущей неделе Китай продемонстрировал, что своими военными учениями у берегов Тайваня он может «удушить» мировую экономику. Об этом 11 августа в эфире телеканала NineNews заявил политический репортер Крис Ульманн.

Nat КНР и Тайвань

Прежде всего Ульманн призвал всех обратить внимание на то, что военные игры за последние дни показали, что китайские вооруженные силы с легкостью могут быстро установить блокаду Тайваня, ключевого производителя технологической продукции, потребляемой во всем мире, что нанесет колоссальный ущерб мировой экономике.

«На этой неделе Китай окружил Тайвань, и 90% этих микрочипов поступают [в остальной мир] оттуда», — сказал Ульманн.

«Представьте, если бы Китай схватил бы этот рынок мертвой хваткой, и мы не могли бы быстро производить такие вещи в других частях мира», — продолжил журналист.