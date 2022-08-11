Мельбурн, Австралия, 11 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Новые данные свидетельствуют о том, что экономика Австралии до сих по не восстановилась в полной мере от пандемии коронавируса, поскольку офисы в центральном деловом районе Мельбурна, втором по численности населения мегаполисе страны, пустуют в большей степени, чем в любой другой столице штатов. Об этом 11 августа сообщил телеканал NineNews.

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Отмечается, что кафе и рестораны Мельбурна продолжают «страдать» от нехватки пешеходного движения.

Согласно последнему исследованию, проведенному Советом по недвижимости Австралии, в июле было занято всего лишь 38% офисов в центральном деловом районе Мельбурна, что свидетельствует о значительном снижении уровня в 49%, зарегистрированного в июне.

В ведомстве также отметили, что в некоторые из худших дней июля всего 19% офисов были сданы в аренду.