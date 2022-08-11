Волгоград, 11 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Волгограде на территории одного из предприятий Красноармейского района при падении с высоты погиб 34-летний сварщик, сообщили ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Александр Погожев ИА REGNUM Сварка деталей

По предварительным данным, накануне на строительно-монтажных лесах мужчина проводил сварочные работы подъёмного крана. В нарушение правил по охране труда сварщик не был пристёгнут к страховочному тросу. Рабочий упал с высоты 10 метров и получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту гибели мужчины начата доследственная проверка.