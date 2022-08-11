Минск, 11 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Правительству Белоруссии необходимо принять меры в ответ на то, что Литвой фактически была забрана белорусская собственность в Клайпедском порту. Об этом 11 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по созданию портовых мощностей для экспорта продукции республики, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», — сказал он.

«Отжали», — ответил на этом белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Также Лукашенко подчеркнул, что для властей Литвы такие действия не должны пройти безнаказанно и поручил подготовить и доложить ему о мерах, каковые Белоруссия может принять в ответ на это в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

«Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того, что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, «отжали» (речь о санатории «Белоруссия» в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. — ред.), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра», — заключил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о взрывах на военном аэродроме Зябровка, расположенном под белорусским городом Гомелем.