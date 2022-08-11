Москва, 11 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В России удаётся снижать смертность на автомобильных дорогах. Об этом 11 августа заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Oleg1959 Автодорога

«Важный показатель для нас — снижение смертности на дорогах. И на сегодняшний день темпы этой работы тоже показывают, что она у нас получается», — заявил Новиков.

«Она зависит от многих факторов: например, автомобилизация с 2017 года выросла на 4 млн автомобилей по всей стране, с 56,5 млн в 2017 году до 60 млн в 2021 году. И мы посчитали усреднённую интенсивность движения в стране: то есть не приведённую, как она технически считается, а общую по стране, и сделали вывод, что траффик вырос в 1,5 раза… В то же время показатели смертности по итогам этого истекшего полугодия составили снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — продолжил он.