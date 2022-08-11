В Северной Осетии пройдет этап форума «Армия-2022»
Владикавказ, 11 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Северная Осетия станет регионом, в котором пройдет один из этапов международного военно-технического форума «Армия-2022». Мероприятие будет проводиться с 19 по 21 августа во Владикавказе, к его участию привлекут военнослужащих 58-й армии и регионального подразделения юношеского патриотического движения «Юнармия».
В рамках форума для жителей республики и её гостей будет подготовлена программа с показом современной военной техники, запланирована также развлекательная часть. Вопросы проведения мероприятия были обсуждены в ходе совещания в правительстве республики.
Напомним, международный военно-технический форум «Армия» проходит в России ежегодно, начиная с 2015 года. Его целью является повышение информированности населения о деятельности Вооруженных сил РФ, он также играет большую роль в патриотическом воспитании и служит укреплению межгосударственных связей в сфере обороны.