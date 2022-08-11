Владикавказ, 11 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Северная Осетия станет регионом, в котором пройдет один из этапов международного военно-технического форума «Армия-2022». Мероприятие будет проводиться с 19 по 21 августа во Владикавказе, к его участию привлекут военнослужащих 58-й армии и регионального подразделения юношеского патриотического движения «Юнармия».

Mil.ru Армия-2018

В рамках форума для жителей республики и её гостей будет подготовлена программа с показом современной военной техники, запланирована также развлекательная часть. Вопросы проведения мероприятия были обсуждены в ходе совещания в правительстве республики.

«В этом году мероприятия форума пройдут на набережной по ул. К. Кесаева. По традиции, посетителям продемонстрируют современную военную технику, стоящую на вооружении Министерства обороны России, МВД, Росгвардии, МЧС. Также для гостей и жителей республики запланирована культурно-развлекательная программа», — говорится в сообщении на официальном сайте глав и правительства республики.

Напомним, международный военно-технический форум «Армия» проходит в России ежегодно, начиная с 2015 года. Его целью является повышение информированности населения о деятельности Вооруженных сил РФ, он также играет большую роль в патриотическом воспитании и служит укреплению межгосударственных связей в сфере обороны.