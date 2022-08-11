Сидней, Австралия, 11 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В настоящее время «тучи над головой» действующего премьер-министра самого населенного штата Австралии Нового Южного Уэльса Доминика Перротте сгущаются, что даже побудило второго человека в регионе выйти и публично заявить, что он не собирается свергать своего начальника. Об этом 11 августа сообщила радиостанция 2GB.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Казначей Нового Южного Уэльса и новоизбранный заместитель лидера Либеральной партии в штате Мэтт Кин настаивает на том, что он не стремится «подсидеть» премьер-министра Доминика Перротте.

Кин исключил возможность бросить вызов премьер-министру в преддверии выборов в штате, которые состоятся в марте следующего года.

«Дом Перротте — лучший человек, чтобы возглавить не только Либеральную партию, но и наш штат», — заявил Кин в эфире радиостанции.