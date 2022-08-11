Москва, 11 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Суда с украинским зерном везут продукцию в страны Запада, а не в нуждающиеся страны, заявил 11 августа замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Он обратил внимание, что ни один из вышедших с украинских портов грузов не достиг берегов голодающих стран Африки.

«Они следуют в основном в западные порты, — отметил Нечаев. — А номенклатура вывозимых грузов составляет, главным образом, не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали фейком данные о переговорах России и КНДР о добровольцах.