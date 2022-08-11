Москва, 11 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. При восстановлении ядерной сделки с Ираном никаких планов «Б» быть не может. Об этом 11 августа заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Иран

По его словам, перезапуск договорённостей по ядерной сделке является единственным разумным путём, который позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации вокруг ядерной программы Ирана.

Дипломат подчеркнул, что договорённости по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) подкреплены резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, которая продолжает действовать.

«Предусмотренные в ней юридические обязательства незыблемы, а любые отклонения или, так называемые планы «Б» вступают в противоречия с консенсусными решениями Совета Безопасности», — сказал Нечаев.

Также он отметил, что Россия заявляла, что язык ультиматумов в таком деле, как восстановление СВПД, не сработает.

Ранее в Вене прошёл очередной раунд переговоров по восстановлению СВПД.