* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 11 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В провинции Бамиан в Афганистане кари Билал, глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции, был уволен за некомпетентность и коррупцию.

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Местный источник, не пожелавший назвать свое имя, сообщил газете «8 Собх», что кари Билал две недели назад конфисковал у торговцев 27 грузовиков с углём, планировал продать их, а вырученные деньги присвоить себе.

По словам собеседника, губернатор и начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане, узнав об этом, воспрепятствовали действиям начальника разведки. Источник добавляет, что по просьбе губернатора Бамиана в провинцию прибыла комиссия из Кабула и после проведенного расследования уволила главу разведки.

В то же время другой источник из Бамиана сообщает, что кари Билал также присвоил зарплату сотрудников-хазарейцев разведывательного управления Бамиана с декабря по февраль 2022 года.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане пока ничего не заявили по этому поводу.