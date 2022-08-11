Канберра, , 13:16 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что «Коалиция» поддержит «разумные шаги», которые правительство Австралии предпримет в своем ответе Королевской комиссии по вопросам обороны и предотвращения самоубийств среди ветеранов после опубликования промежуточного отчета, в котором отмечается, что власти долгое время бездействовали. Об этом политик заявил 11 августа в эфире телеканала Nine News.

Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

«Это национальная трагедия, и эта проблема, откровенно говоря, создавалась десятилетиями, еще во времена войны во Вьетнаме, когда с людьми обращались очень плохо по их возвращению домой … То, как наша страна поддерживает наших ветеранов, должно быть источником национальной гордости, а не стыда», — отметил лидер оппозиции.

Напомним, что сам Питер Даттон является бывшим министром обороны Австралии. После майских выборов в этом году и прихода к власти лейбористов его сменил Ричард Марлз.

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