Канберра, 11 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что «Коалиция» поддержит «разумные шаги», которые правительство Австралии предпримет в своем ответе Королевской комиссии по вопросам обороны и предотвращения самоубийств среди ветеранов после опубликования промежуточного отчета, в котором отмечается, что власти долгое время бездействовали. Об этом политик заявил 11 августа в эфире телеканала NineNews.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

«Это национальная трагедия, и эта проблема, откровенно говоря, создавалась десятилетиями, еще во времена войны во Вьетнаме, когда с людьми обращались очень плохо по их возвращению домой … То, как наша страна поддерживает наших ветеранов, должно быть источником национальной гордости, а не стыда», — отметил лидер оппозиции.

Напомним, что сам Питер Даттон является бывшим министром обороны Австралии. После майских выборов в этом году и прихода к власти лейбористов его сменил Ричард Марлз.