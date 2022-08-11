Канберра, 11 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Большая полоса облачной массы в настоящее время простирается по всей Австралии с северо-запада на юго-восток, создавая угрозу новых ливней и наводнений во всех штатах и территориях за исключением Западной Австралии. Об этом 11 августа сообщил телеканал Nine News.

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Так, представители сайта Weatherzone поделились спутниковыми снимками, написав на веб-ресурсе, что «погода на этой неделе будет прекрасным примером того, как отрицательный диполь Индийского океана оказывает влияние на Австралию».

Это произошло на следующий день после того, как Бюро метеорологии Австралии предупредило, что приближающиеся ливни усугубят риск наводнений в центральный районах Нового Южного Уэльса, «районах, в которых еще совсем недавно наблюдались значительные объемы осадков».

Поделившись изображениями полосы облаков, сайт Weatherzone предупредил жителей Австралии, что облачная масса насыщена влажным воздухом из тропического Индийского океана.