Москва, 11 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Более половины жителей России (51%) полагают, что сексуальная ориентация дана человеку от природы, среди женщин — 54% против 48% среди мужчин. Приводит результаты опроса 1 августа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Мужчина и женщина

Считают, что сексуальную ориентацию взрослого человека невозможно изменить внешними усилиями 56%, убеждены в этом 31% граждан. Допускают изменение сексуальной ориентации в человека внешними усилиями 30%, среди жителей Северо-Кавказского ФО — 47%.

Мнение, что сексуальная ориентация — нечто постоянное и устойчивое, чаще поддерживают молодёжь 18-24 лет (68%), жители Москвы и Санкт-Петербурга и городов-миллионников (62%) и активные потребители интернета (63%).

Граждане РФ стали чаще сталкиваться с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Доля тех, кто встречал их популяризацию в интернете, в СМИ и кинематографе, выросла с 6% в 2012 году до 13% в 2022 году.

Опрос по телефону проведён 6 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, доля граждан США, ассоциирующих себя с ЛГБТ-движением, за последние десятилетия растёт весьма заметными темпами.

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