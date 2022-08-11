Канберра, 11 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В новом отчете компании Otivo, посвященном ближайшему будущему на рынке недвижимости в Австралии, основное внимание было уделено конкретным районам в стране, жителям которым в скорое время предстоит столкнуться с худшим ипотечным стрессом за долгое время. Подробности опубликовал телеканал NineNews.

AlexanderStein Ипотека

В отчете говорится, что более 1,8 миллиона домохозяйств по всей Австралии уже находятся в состоянии «ипотечного стресса», и это число будет увеличиваться по мере того, как будет повышаться ключевая ставка Резервного банка.

В отчете Otivo Mortgage Stress Report прогнозируется, что заемщики в Виктории, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде пострадают больше всех, поскольку процентные ставки растут, а стоимость их недвижимости, купленной в ипотеку, падает.

Ожидается, что еще 300 000 домохозяйств столкнутся с «ипотечным стрессом» в течение следующих 12 месяцев, если процентные ставки в Австралии вырастут еще на один процент, чего многие ожидают.