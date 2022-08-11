Аделаида, Австралия, 11 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На конференции по оборонным технологиям в Аделаиде была представлена новая версия бронетранспортера Bushmaster Сил обороны Австралии. Главной новацией боевого транспортного средства является то, что оно заряжается от электричества. Об этом 11 августа сообщил телеканал Nine News.

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Bushmaster является 11-тонным бронированными автомобилем на колесной базе, предназначенным для защиты личного состава от взрывов, артиллерийского огня и воздействия стрелкового оружия противника. Именно БТР Bushmaster последние месяцы передавались правительством Австралии украинским властям.

Теперь новая версия Bushmaster, или электрическая защищенная военная машина (ePMV), была представлена на прошедшей на текущей неделе конференции в Аделаиде.

Помощник министра обороны Австралии Мэтт Тистлтуэйт сказал, что обновленная версия демонстрирует лучшие характеристики для выполнения армейских боевых задач, и Силы обороны Австралии планируют ее испытать.