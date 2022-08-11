Донецк, 11 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ, сообщили 11 августа в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и до сорока человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что были подавлены две огневые точки ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки.